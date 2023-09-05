الحكومة الهندية تدرس تغيير اسم البلاد إلى بهارات

نيودلهي 05 سبتمبر 2023 (وال) -قررت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند، استبدال اسم الهند بكلمة سنسكريتية هي “بهارات”.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، باسم رئيسة بهارات، بدلا من رئيسة الهند، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين، وقال سياسيون إن بهارات هو الاسم القديم لبلادهم، الذي قام المستعمر البريطاني بتغييره إلى الهند، وشددوا على أن الهند كانت معروفة لآلاف السنين باسم بهارات.

وكانت حكومة ناريندرا مودي قد عبرت مرارا في الماضي عن رغبتها في تغيير اسم البلاد.

وخلال الاحتفال بيوم استقلال الهند في عام 2022، طلب مودي من مواطنيه أن يتعهدوا بأمور عدة منها محو بقايا العبودية.

ويمثل تغيير اسم الهند إلى بهارات، لفتة رمزية نحو هوية البلاد الثقافية والتاريخية.

يذكر أن عدد عدد سكان البلاد يصل إلى(1.4) مليار نسمة، وتعرف رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.(وال نيودلهي).

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