وزارة الصحة : تكشف سبب حالات التسمم نتيجة تناول وجبات في إحدى صالات الأفراح في الخمس.

طرابلس5 سبتمبر 2023 ( وال ) – كشفت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية السبب وراء حالات التسمم في بلدية الخمس ، بعد تناول وجبات في إحدى صالات الأفراح.

وحسب منشور لوزارة الصحة على الفيسبوك اليوم الثلاثاء أظهر تقرير تحاليل وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية في مستشفى الخمس التعليمي وجود بكتيريا ” السلمونيلا” في عينات براز المصابين.

وبلغ إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس على مدى يومين ، (112) حالة تسمم من نساء وأطفال ورجال، 59 منهم دخلوا أقسام الإيواء، ومن بينهم 17 طفلا.

في هذا السياق دعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء خلال إعداد الوجبات وتخزينها، واختيار الأطعمة المطهية جيدا والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.

وشددت على اتباع أهم قواعد السلامة الغذائية، وهو طهو الطعام بقدر الاستهلاك اليومي، أما طهي الأطعمة خلال اليوم لتقديمها في اليوم التالي في الحفلات والمناسبات مثلاً، «فهي ممارسة لا ينصح بها» إذ أن الكثيرين لا يولون أهمية كبيرة لعملية التخزين الصحيح للأطعمة المطهية، فعند تخزين الأطعمة في الثلاجة لابد من مراعاة وضع الأطعمة في الرفوف العليا ووضع الأطعمة النيئة في الرفوف السفلى لتفادي انتقال أي عدوى أو ميكروبات.

ويعد التسمم الغذائي حالة مرضية حادة يسببها انتقال بكتيريا أو فيروسات أو جراثيم للجسم عن طريق تناول مواد غذائية ملوثة أو فاسدة.

وترجع الإصابة بالتسمم الغذائي إلى أكثر من 250 مرضا مختلفا، ومن بين أكثر هذه الأمراض شيوعًا حالات العدوى التي تتسبب بها أنواع مختلفة من البكتيريا مثل بكتيريا العطيفة والسالمونيلا، وبكتيريا الشيغيلا وبكتيريا الإشريكية القولونية المعروفة بـ«إيكولاي» وبكتيريا اللستيريا، و فيروسات النوروفيروس، وبكتيريا البوتولينوس.

وتنتقل بكتيريا السالمونيلا عن طريق الأغذية الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان وتنتشر إلى الغذاء عن طريق الأيدي أو الأدوات الملوثة أثناء عمليات الإعداد والتحضير والتداول لهذه الأغذية.ويصاب بها الإنسان عادة بعد تناوله للأطعمة الملوثة بها.

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