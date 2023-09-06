(باتيلي) يطلع (الدبيبة) على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة

طرابلس 05 سبتمبر 2023م (وال) – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأحاط المبعوث الأممي، خلال اللقاء ، رئيس الحكومة، بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد الدبيبة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل باتيلي للدبيبة خلال اللقاء إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس أغسطس الماضي.

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