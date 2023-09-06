زيارة مرتقبة لرئيس كوريا الشمالية لموسكو كيم جونغ أون لإجراء محادثات بشأن الأسلحة .

واشنطن 5 أغسطس 2023 م (وال) —- قال مسئول أمريكي لشبكة “سي بي إس” الأمريكية ؛ الشريكة لشبكة “بي بي سي” البريطانية ان الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” يعتزم السفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” .

وأضاف المسئول أن الزعيمين سيناقشان إمكانية قيام كوريا الشمالية بتزويد موسكو بأسلحة لدعم حربها في أوكرانيا ؛ وليس من الواضح أين ستعقد المحادثات.

وكانت أول قمة جمعت الزعيمين في شهر أبريل من عام 2019 ؛ عندما وصل “كيم” بالقطار إلى فلاديفوستوك .

وذكرت شبكة “بي بي سي نيوز اليوم الثلاثاء (ان المتحدث باسم الكرملين لم يكن لديه “ما يقوله” بشأن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية أخرى أيضًا ؛ كما ولم يصدر تعليق فوري من كوريا الشمالية بشأن هذه الزيارة .

وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن من المرجح أن يستقل الزعيم كيم جونغ أون في رحلته الى روسيا قطارا مصفحا .

ويأتي الاجتماع المحتمل بعد أن قال البيت الأبيض إن لديه معلومات جديدة تفيد بأن مفاوضات الأسلحة بين البلدين (تتقدم بنشاط) .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “جون كيربي” إن وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” حاول (إقناع بيونغ يانغ ببيع ذخيرة مدفعية) لروسيا خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى كوريا الشمالية.

وقال كيربي (نحث كوريا الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهدات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا) .

ومن بين الأسلحة التي تم عرضها في الاجتماع صاروخ “هواسونغ الباليستي” العابر للقارات، الذي يعتقد أنه أول صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد يستخدم الوقود الصلب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها “كيم” أبواب البلاد للضيوف الأجانب منذ جائحة كورونا “كوفيد 19” .

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