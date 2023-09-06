الصور يكشف أن عدد القضايا في كل مناطق ليبيا بلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.

طرابلس 5 سبتمبر 2023م (وال)- كشف النائب العام المستشار الصديق الصور أن عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا بلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.

وقال الصور في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي اليوم الثلاثاء إن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق ونعمل مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية للحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا.

وقال النائب العام إن الإحصائية الرسمية المتوفرة حاليا والتي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 بلغ عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا.

ولفت الصور إلى أن عدد القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات بلغ ( 110,949 )قضية، والقضايا العادية بلغ عددها( 464,819) قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، بينما بلغ عدد القضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل (131252) قضية.

وأكد النائب العام أن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس.

وأشار الصور إلى أن ملف التعديات على أملاك الدولةالعامة شهد عملًا أمنيًا كبيرًا في إزالتها وإيقاف كل مرتكبي هذه الجرائم ,لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية و النيابةالعامة في البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم بعد إجراء التحقيقات.