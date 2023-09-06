العابد يؤكد البدء في إحالة بيانات موظفي فائض الملاك لإعادة تنسيبهم.

طرابلس 5 سبتمبر 2023م(وال)-أكد وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية علي العابد البدء في إحالة بيانات فائض الملاك بمكاتب العمل تباعا، تمهيدا لإصدار قرارات إعادة تنسيبهم، من خلال منصة ” تنسيب “.

وطمأن العابد، خلال لقائه عددا من الموظفين المحالين تحت تصرّف الخدمة عن مختلف مناطق ليبيا، أن الإجراءات تسير بشكل سلس وبوتيرة عالية، من خلال اللجنة المشكلة بعضوية وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 2023 بشأن إعادة تنسيبهم للقطاعات.

وأشار العابد إلى أن الوزارة إطلقت تطبيقا رقميا (منصة تنسيب) يكون من خلاله العمل على تنسيب فائض الملاك الوظيفي في المدة القريبة القادمة، لضمان توفير الوقت والجهد على المواطنين والوصول للبيانات في جميع مناطق ومدن البلاد.