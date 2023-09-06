الكوني يشدد على ضرورة استقرار الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى.

طرابلس 5 سبتمبر 2023 م(وال)-شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة استقرار الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى،وأن أي اشتعال سلبي فيها سيؤثر على دول المنطقة، وأي تحرك إيجابي سيساهم في استقرارها..

جاء ذلك حلال افتتاحه عبر تقنيات التواصل أعمال “جلسة العمل رفيعة المستوى”، المنعقدة بتونس بين خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الاوربي، لرسم خارطة طريق لاستراتيجيات مبادرة “صحراء واحدة”،

وأشار إلى أن ليبيا تحركت منذ اندلاع الازمة في النيجر، نحو تشاد وابوجا والتواصل مع كل الأطراف من أجل إيجاد حلول سلمية ناجعة، وتأكيده على ذلك عبر مختلف لقاءاته الرئاسية خلال قمة بريكس في جنوب افريقيا مؤخرا، وتناوله مع عدد من القادة والرؤساء و الاعضاء في الاكواس تداعيات الوضع في النيجر على كامل المنطقة.

وقال الكوني إن ليبيا، مثل سائر دول العالم ، تدعم الشرعية والخيار الديمقراطي للشعب في النيجر، الذي اختاره عبر صناديق الاقتراع الرئيس محمد بوعزوم. فهو من يمثل بالنسبة لنا السلطة الحاكمة في النيجر .

واشار إلى أن ليبيا تتخوف من دخول النيجر في حرب ينفلث الوضع الامني فيها ويزداد تأثيره السلبي على دول المنطقة وخاصة ليبيا.

وأوضح بأن جلسة العمل التي تجمع خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الاوربي بصدد وضع خارطة طريق لمبادرة صحراء واحدة، وهو دليل على اصرار دول المنطقة على الاستمرار في محاولة رأب الصدع بمنطقة الصحراء.

ودعا الكوني الاتحاد الاوروبي إلى أن يبذل جهداً مضاعفاً لدعم هذه الجهود الساعية لتحقيق الامن والاستقرار في فضاء “الصحراء الواحدة”،

وأكد تواصله مع امين عام دول الاكواس للتنسيق لزيارة أبوحا، ونيامي، وباماكو، في محاولة لايجاد حلول يبني عليها لانتزاع فتيل الحرب قي المنطقة.