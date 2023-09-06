بلدية طرابلس تبحث مع وزارة العمل إنشاء السكن العمالي.

طرابلس 5 سبتمبر 2023م (وال) ـ بحث عميد بلدية طرابلس المركز مع مدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل إنشاء السكن العمالي بالبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر البلدية بحضور رئيس قسم التفتيش بمكتب طرابلس.

ورحب عميد بلدية طرابلس بالمبادرة وما ستقدمه لتنظيم سوق العمل بمنطقة طرابلس الكبري، والمساهمةً في حصر العمالة وتنظيم عملهم بالبلدية.

كما أعرب عميد البلدية عن استعداده للتعاون؛ في سبيل إنجاح المبادرة؛ للقضاء على ظاهرة العمالة الوافدة في الأحياء السكانية، والشارع العام.

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