ليبيا نيوز

عاجل | مصرف ليبيـا المركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام في الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2023

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل | مصرف ليبيـا المركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام في الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2023 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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