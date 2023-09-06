عاجل | مصرف ليبيـا المركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام في الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2023
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وكالة الأنباء الليبية
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