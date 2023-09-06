رئيس الأكاديمية الليبية فرع مصراتة يتحدث لــ ( وال ) عن جودة الدراسات العليا بالأكاديمية

مصراتة 05 سبتمبر 2023(وال) – تشهد الأكاديمية الليبية – فرع مصراتة هذه الأيام امتحانات المفاضلة للطلبة المتقدمين على دراسة برنامجي الماجستير والدكتوراة للفصل الدراسي خريف 2023 – 2024 ميلادي من مختلف المدن والمناطق.

وقال رئيس الأكاديمية الليبية – فرع مصراتة الدكتور ابراهيم الصغير الصغير في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، إن الأكاديمية قامت بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء هذه الامتحانات في بيئة أكاديمية مناسبة داخل قاعات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات العلمية.

وأضاف أن فرع الاكاديمية بمصراتة شهد قفزة نوعية وتطورا ملحوظا حيث أصبح يعمل بهيكل تنظيمي يضم 6 مدارس حاليا وهي مدرسة العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية ومدرسة الدراسات الاستراتيجية ومدرسة اللغات ومدرسة للعلوم الهندسية والتطبيقية إضافة إلى مدرسة الإعلام تمنح درجة الماجستير في أكثر من (68) برنامجا علميا ودرجة الدكتوراه في أكثر من عشرة برامج علمية.

وأشار الدكتور ابراهيم الصغير إلى إن الأكاديمية الليبية فرع مصراتة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لتطوير الدراسات العليا وتقديمها بشكل أكاديمي لجميع الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم من مختلف المدن والمناطق الليبية.

كما أكد أن إدارة الأكاديمية وجميع العاملين بها دون استثناء يبذلون قصارى جهدهم ويعملون وفقا للوائح والقوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة الليبية في ضبط معايير الجودة والنهوض بالمؤسسة بما يتوافق مع معايير الجودة المحلية والعالمية، من أجل أن يكون هذا الصرح العلمي في مصاف المؤسسات العلمية التي تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات العلمية.

يذكر أن الاكاديمية الليبية فرع مصراتة تأسست سنة 2008 وباشرت عملها سنة 2009 بعدد من الأقسام العلمية وكان من أبرز المحطات التي مرت بها الأكاديمية تفعيل معهد تنمية الموارد البشرية الذي كان له دور كبير في تقديم خدمات التدريب ورفع الكفاءة للعاملين بالمؤسسات الليبية سواءً من القطاع العام أو الخاص.

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