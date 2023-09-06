عقب تسليمه صكوك الميزانيات التسييرية لمدراء المدارس مراقب التعليم بالجفرة لوال : سيتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة اوجه الصرف ، تقدم تقريرا شامل بهذا الخصوص.

هون 6 سبتمبر2023م(وال) – سلم مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة مساء الثلاثاء بديوان المراقبة الميزانيات التسييرية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الحالي 202‪3-2024 م.

شملت الميزانيات احدى وخمسين مدرسة للتعليم الاساسي والثانوي موزعة على مدن هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء ترواحت المبالغ المرصودة لكل مدرسة بين عشرة وخمسة عشر وثلاثين الف دينار ليبي وذلك حسب الكثافة الطلابية والفصول ومعايير اخرى لكل مدرسة.

وشدد مراقب تعليم الجفرة علي ابراهيم يامي على مدراء المدارس الذين استلموا الصكوك المصرفية كلا حسب المبلغ المخصص على ان تصرف الميزانية حسب الاوجه الصحيحة المخصصة لها في توفير الامكانيات اللازمة والضرورية .

واوضح لمراسل وكالة الانباء الليبية بان لجنة متخصصة سيتم تشكيلها لمتابعة اوجه الصرف وان يكون عملها موثق بدقة متناهية وتقديم تقرير شامل بهذا الخصوص.

وقال نتأمل من ادارة كل مدرسة ان تعمل بجد مع امكانية الانتقال للمنافسة مع القطاع الخاص بان تكون هيكلية المدارس نموذجية لانجاح العملية التعليمية.

… ( ) ) وال الجفرة