ليبيا نيوز

التعرف على هوية ( 10 ) حالات جديدة من مفقودي سنة 2011 .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 06 سبتمبر 2023 ( وال )- تعرفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ، على هوية ( 10 ) حالات جديدة من مفقودي سنة 2011  ، تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة .

      وقالت الهيئة في منشور لها ،إن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية ( DNA ) ، راجعت النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي توصلت للتعرف على عدد ( 9 ) حالات من مفقودي 2011 وحالة جنائية محالة للهيئة من النيابة العامة  .

  ونشرت الهيئة اسماء المفقودين وهم  ( علي احمد علي السائح  من طرابلس ، وهشام محمد سالم زعيط من الزاوية ، ونادر خليفة محمد خليفة من تيجي ، وعمر المبروك سعد المزوغي من طرابلس ، وابراهيم علي محمد اشكندالي من الزاوية ، وعبدالله محمد عبدالله الديب من الزاوية ، واسامة الازهر ابوبكر حميد من طرابلس ، والزروق احمد محمد العقوبي من غريان ، ووليد المهدي احمد محمد من طرابلس.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام بعد اتمام الاجراءات القانونية  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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