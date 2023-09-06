مصلحة الطرق والجسور توصي بمنع مرور مركبات النقل الثقيل والمتوسط من جسر وادي الكوف .

طرابلس 06 سبتمبر 2023 ( وال )- أوصت مصلحة الطرق والجسور بمنع مرور مركبات النقل الثقيل والمتوسط من جسر وادي الكوف باستثناء مرور المركبات العادية فقط .

وقالت المصلحة أنها توصلت إلى هذه التوصيات عقب تنفيذ زيارة ميدانية إلى جسر وادي الكوف وفحص الطبقة الإسفلتية وملحقاتها المتمثلة في فواصل التمدد الثابتة والمتحركة والسياج المعدني المرن والدرابزين على جانبي الطريق وغرف التحكم.

وأوضحت اللجنة المكلفة ، أن الجسر يتكون من جزئين مستقلين تم الربط بينهما بواسطة جسر معلق طوله 55 م، وأنه بالإمكان استئناف الحركة المرورية عبره للمركبات الصغيرة فقط .