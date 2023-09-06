ليبيا نيوز

وزير الدفاع في الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية المفوض التنسيق بين الوزارتين

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 06 سبتمبر 2023 (وال) – التقى وزير الدفاع في الحكومة الليبية احميد حومة صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان وزارة الدفاع في مدينة بنغازي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وناقش اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، والوضع الليبي الراهن، وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بما يكفل أدائهما لعملهما على أكمل وجه.

وناقش حومة مع الحويج أوضاع ليبيا مع دول الجوار وغيرها من الدول، مؤكدان على أهمية وضرورة التنسيق مع تلك الدول بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار فيها، ويضمن مناحي الأمن القومي الليبي. (وال – بنغازي) ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

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