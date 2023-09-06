روسيا تمدد خفض صادرات النفط بـ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

موسكو 5 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك” أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وقال “نوفاك” في بيان أمس الثلاثاء إن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.. مؤكدا أن هذا الخفض الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة “أوبك+” بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

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