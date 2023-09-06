الحويج يرأس الوفد الليبي المُشارك في الحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة

القاهرة 06 سبتمبر 2023 (وال)- يُشارك وزير الاقتصاد والتجارة المكلف برئاسة وفد دولة ليبيا محمد الحويج، في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

هذا ويشارك في الأعمال الدورة الثالثة وزراء الخارجية العرب واليابان ورئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتهدف أعمال الدورة الحالية إلى تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة. (وال – القاهرة)

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