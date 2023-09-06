اللافي يبحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا العلاقات الثنائية وآخر تطورات العملية السياسية

طرابلس 06 سبتمبر 2023 (وال)- بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ بأن اللقاء ناقش تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الإفريقي.

وأكد اللافي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات، متمنيًا للسفير الإيطالي الجديد، التوفيق في أداء مهمته الجديدة.

كما جدد اللافي دعوته لتفعيل الاتفاقيات المُبرمة بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لإستئناف عملها في ليبيا.

ووفقًا للمكتب الإعلامي بالمجلس؛ فقد أشاد السفير الإيطالي خلال اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا دعم بلاده لكافة مساع المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وأن من مصلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها. (وال – طرابلس)

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