المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي اليوم في بنغازي منتخب غينياالاستوائية .

بنغازي 06 سبتمبر 2023 ( وال ) -يحتضن ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره الغيني الاستوائي في ختام مبارياته ضمن المجموعة العاشرة من التصفيات الافريقية المؤهلة الى كوت ديفوار2024 .

ويقود المباراة طاقم تحكيم من تشاد يتألف من الحكم ” محمد الحاج ” ويساعده مواطناه مساعد اول ” يحي عيسى ” ومساعد ثاني ” عيسى بوغوله ” ، والحكم ” الفريد بوصاري ” حكما رابعا ويراقبها السوداني ” مامون نصر ” فيما كلف المالي ” ابراهيم هدرا ” مراقبا للحكام .و عصام الدناع ” مسؤول طبي للمباراة ، و ” علي افتيتة ” منسقا عاما للقاء .

ويتطلع فرسان المتوسط إلى تحقيق فوز معنوي بعد فقدانه فرصة التأهل للبطولة الإفريقية، فيما سيكون اللقاء تحضيري للمدرب ” سالم الجلالي ” لتصفيات كأس العالم 2026، في أول لقاء يقود فيه المنتخب .

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