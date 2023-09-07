باتيلي : مستعدون لدعم الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.

طرابلس 6 سبتمبر 2023م (وال) ـ جدد المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” التأكيد على استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على جميع المستويات للعمل معًا، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح لـ “باتيلي” عقب زيارته إلى منطقة ورشفانة نشرته البعثة الأممة عبر حسابها عبر “فيسبوك”

وأضافت البعثة أن “باتيلي” التقى خلال زيارته إلى مدينة العزيزية طيف واسع من المواطنين من جميع أنحاء ورشفانة، من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة وأكاديميون وممثلون عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وعن الأعيان والشيوخ، ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وأضاف باتيلي في تصريحه أن الحضور أبدوا استيائهم إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقة، وإشراكهم في العملية السياسية، وفي صنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام، بحسب البعثة.

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