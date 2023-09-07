شركة الحديد والصلب تعلن تصدير 12 ألف طن من الحديد إلى مصر.

مصراتة 6 سبتمبر 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الأربعاء الشروع في سفينتين راسيتين بميناء الشركة بشحنة تبلغ 12 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن لتصديرها إلى مصر.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه في نفس الوقت تستمر عمليات تفريغ مكورات خام الحديد على مدار 54 ساعة متواصلة من سفينة قادمة من البرازيل.

وكانت سفينة شحن ضخمة تحمل على متنها 150 ألف طن من مكورات خام الحديد قادمة من البرازيل قد رست أمس الثلاثاء بميناء الشركة.

وأشارت الشركة أن تزامن عمليتي الشحن والتفريغ جاء بعد مد الرصيف إلى 1080 مترا وذلك ضمن خطة تطوير البنى التحتية بالشركة.

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