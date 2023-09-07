جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام.

طرابلس 6 سبتمبر 2023م (وال) ـ أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى الكفرة العام.

ويتكون المشروع من قسمين رئيسيين، هما المبنى الرئيسي المتمثل في المستشفى المكون من طابقين، ويضم القسم الثاني الملحقات.

ويضم الطابق الأرضي إدارة المستشفى والعيادات الخارجية وأقسام الإسعاف والطوارئ والولادة والإيواء، ويشمل قسم العمليات غرفتين للعمليات إلى جانب قسم التصوير المغناطيسى وقسمين للإنعاش واحد للرجال وآخر للنساء، ويضم قاعة للعمليات وقسم العناية المركزة، وجناحا آخر للعمليات يضم (4) غرف عمليات وقسما للتعقيم، إضافة إلى قسم لغسيل الكلى وقسمين منفصلين للجراحة العامة والعظام للرجال وللنساء، إلى جانب قسم للأطفال، وصيدلية مركزية، وغرفتين للغازات الطبية وغرفة ميكانيكية.