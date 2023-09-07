اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود الأفغانية الباكستانية

إسلام أباد 07 سبتمبر 2023 (وال) -اندلعت اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية، أمس الأربعاء، ووقعت الاشتباكات في منطقة حاجز “طورخام” في المنطقة الحدودية، حيث سمع إطلاق نار.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية باكستانية، دون صدور تصريحات رسمية، أن المعبر الحدودي الرئيس بين أفغانستان وباكستان، أغلق الأربعاء إثر تبادل قوات الأمن من البلدين لإطلاق النار.

وكان المعبر قد أغلق عدة مرات في السنوات القليلة الماضية، من بينها إغلاق في فبرايرالماضي، وتسبب في توقف آلاف الشاحنات المحملة بالسلع على جانبي الحدود لمدة أيام.

يذكر أن نقطة تفتيش “طورخام”، تعد أحد طرق التجارة والعبور الثلاثة الرئيسة بين باكستان وأفغانستان، وتستخدم إسلام آباد أيضا نقطة التفتيش هذه لشحن بضائعها التجارية إلى آسيا الوسطى.(وال إسلام أباد) س خ.

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