شركات ألمانية تناقش في برلين الفرص المتاحة في السوق الليبية .

طرابلس 07 سبتمبر 2023 ( وال ) – عقدت شركات ألمانية اجتماعًا في برلين، أمس الأربعاء لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الليبية وذلك على هامش مؤتمر السفراء الألمان .

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت ” في تغريدة نشرها عبر حساب السفارة الالمانية بموقع ” أكس ” ، إن الاجتماع الذي ضم عددًا من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكل وثيق مع ليبيا، ناقش التحديات والفرص الهائلة المتاحة في السوق الليبية.

وأضاف السفير الألماني (( نحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية قوية لتعزيز التعاون المستدام ، وتحقيق التنمية المشتركة)) .

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