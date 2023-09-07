وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن استلام (21) الف بطاقة ايفاء عن طريق رئيس لجنة استلام البطاقات بإدارة الفروع .

طرابلس 07 سبتمبر 2023 ( وال ) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الاربعاء ، عن استلام (21) الف بطاقة ايفاء عن طريق رئيس لجنة استلام البطاقات بإدارة الفروع .

وقالت الوزارة في منشور لها ، إنه في اطار استمرار وزارة الشوؤن الاجتماعية في مشروع منحه الزوجة والاولاد فيما يخص بطاقه ايفاء ثم استلام 21الف بطاقة ايفاء عن طريق رئيس لجنة استلام البطاقات باداره الفروع لكي يتم توزيعها كلا علي حسب الفرع التابع له .

وقدمت الوزارة الشكر للجنة المشرفة علي استلام وتسليم بطاقات ايفاء و إدارة منحة الزوجة والأولاد وإدارة الفروع ومصرف الجمهورية على تعاونهم في تسهيل اصدار وتسليم البطاقات.