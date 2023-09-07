الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل أكثر من ألف سوري عند الحدود اللبنانية السورية

بيروت 07 سبتمبر 2023 (وال) -أعلن الجيش اللبناني عن إحباط، محاولة تسلل نحو (1200) سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو(1200) سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

يذكر أن الجهات الأمنية اللبنانية، تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر الحدود. (وال بيروت) س خ.

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