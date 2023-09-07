ليبيا نيوز

البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 07 سبتمبر 2023 (وال) -أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، افريق أول ركن عبد افتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع، وأورد مجلس السيادة في بيان: “وجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”. وأضاف البيان “يأتي […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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