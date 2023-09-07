عبد الفتاح البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع.

الخرطوم 7 سبتمبر 2023 (وال) – أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الفريق عبد الفتاح البرهان أمر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.

وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي استنادا على تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد ، فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.

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