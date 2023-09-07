النائب العام : حبس مسؤولان بمصرف الوفاء الرئيسي بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة .

طرابلس 07 سبتمبر 2023 م ( وال) – أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي كل من مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ، ومسؤول الاعتمادات المستندية في المصرف بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة .

وأفاد مكتب النائب العام في صفحته الرسمية أن نائب النيابة استقصى ، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل (21) مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له ، فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية .

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