المحرر الرياضي بـ (وال) : ليبيا تختتم التصفيات الأفريقية بتعادل مع غينيا الاستوائية .

طرابلس 07 سبتمبر 2023 م ( وال) – اختتم منتخب ليبيا الأول لكرة القدم مشوار التصفيات الأفريقية بتعادل مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف في كل شبكة ،وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والاخيرة للمجموعة العاشرة’ والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ” الكوت ديفوار ” .

المواجهة التي جرت – أمس الأربعاء – وأحتضنها ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي’ قادها الحكم التشادي ” محمد اليوا ” دخلها منتخبنا بوجوه شابة منها من سجل حضور لأول مرة مع المنتخب الأول.

الشوط الأول من المقابلة ، لم يشهد هجمات خطرة على المرميين’ فمستوى النصف الأول لم يرتقي إلى المطلوب’ فغابت فيه الأهداف ‘ لينتهي سلبيا بين المنتخبين.

وتقدم المنتخب الضيف غينيا الاستوائية بهدف السبق ‘ وذلك عن طريق لاعبه جوسي في الدقيقة ( 62 )’ لاسيما أن هدف التعديل للمنتخب الوطني كان برأسية البديل حسين طقطق ‘ عند مطلع الدقيقة ( 81 ).

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب الذي جرى على أرضية ملعب مالابو الجديد في مدينة مالابة الغينية قد فقده منتخبنا الوطني بهدفين دون رد كانت بإمضاء كل من فيديريكو بيكورو’ وهدف عكسي كان بواسطة محمد التوهامي.

( وال)