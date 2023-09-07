المؤتمر الليبي الدولى الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يختتم أعماله بطرابلس .

طرابلس 07 سبتمبر 2023 ( وال ) – التأمت بمدينة طرابلس على مدى ثلاثة أيام ، أعمال المؤتمر الليبي الدولى الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة نخبة من شركات الاتصالات بالقطاع العام والخاص ولفيف من الأكاديميين المهتمين بهذا المجال .

وألقيت خلال المؤتمر العديد من المحاضرات وحلقات النقاش بمشاركة خبراء اكاديميين في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية تركزت على أهم الاستراتيجيات والسياسات والتقنيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا وسُبل تطويرها.

وأدارت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية حلقة نقاش تحت عنوان (خارطة الطريق للجيل الخامس) تناولت فيها عرض متطلبات الولوج إلى شبكات الجيل الخامس ومدى استعداد وجاهزية ليبيا لهذه التقنية وكيفية الاستعداد لها وتجهيز خارطة الطريق الخاص بها من توزيع للطيف الترددي ودراسة وتحديد العوامل الفنية والقانونية وكذلك الأمن السبراني لها.

وأقيم حفل ختامي أمس الاربعاء تم خلاله توزيع الشهائد والدروع للجهات الداعمة والشهائد للمشاركين بالورقات والمحاضرات ولبعض أعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والتنظيمية.