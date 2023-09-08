جامعة سرت تطلق منصة الجامعة التعليمية .

سرت 08 سبتمبر 2023(وال)_ أطلق مركز التعليم الإلكتروني بجامعة سرت المنصة التعليمية للجامعة إيذانا ببدء العمل في برنامج التعليم الإلكتروني وهو وسيلة من وسائل العملية التعليمية الحديثة والتي تسعى لخلق التفاعل وتنمية المهارات .

وقال رئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر في حفل اطلاق المنصة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ومدراء الإدارات والمكاتب وعدد من المهتمين بالشان الأكاديمي التعليمي بجامعة سرت أن إدارة الجامعة ستعمل على دعم كافة الجهود من أجل تطوير العملية التعليمية وأن التعليم الإلكتروني أصبح مطلبا مهما لكل المؤسسات التعليمية الحديثة وأهميته كبيرة جداً.

ومن جهته اكد مدير مركز التعليم الإلكتروني بأن المنصة أصبحت جاهزة وتتطلب تفاعل أعضاء هيئة التدريس والطلاب من أجل نجاح هذا العمل الذي سيكون دعما للطالب والأستاذ .

(وال_سرت)