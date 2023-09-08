المركز الوطني للأرصاد : سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال وتكون جيدة على الشمال الغربي .

طرابلس 8 سبتمبر 2023م ( وال )- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال خلال اليومين القادمين وتكون جيدة على الشمال الغربي تصحبها خلايا رعدية وتكون الفرصة أفضل من يوم الأحد على الشمال الشرقي .

وافاد المركز بسقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل من راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع التدريجي من يوم الأحد ، وبالنسبة للرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27–33)مْ.

كما افاد بسقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية للخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد لسقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة على الخليج وسه بنغازي وقد تشمل بعض مناطق الدواخل مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، والرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء السبت إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ .

وبالنسبة للجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

وحسب المركز فإن السماء ستكون صافية إلى ظهور بعض السحب في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة ، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

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