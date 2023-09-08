زيلينسكي: بوتين كان وراء مقتل بريغوجين رئيس فاغنر

كييف 08 سبتمبر 2023 (وال) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

ولقي “بريغوجين” حتفه إثر تحطّم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

وأدلى “زيلينسكي” بتصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر خلال مؤتمر في كييف لدى سؤاله عن الرئيس الروسي.

وقال زيلينسكي: “الحقيقة أن بريغوجين قُتل، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعًا وليس أي شيء آخر.. يشير هذا أيضًا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف”.

ويقول الكرملين إنه سيُجرى تحقيقًا في جميع الأسباب الممكنة لتحطم الطائرة، بما في ذلك احتمالية كونه مدبرًا.

ووصف الكرملين ما يقال عن أن بوتين أمر بقتل بريغوجين ومساعديه بأنه ما هو إلا “محض كذب”.

وقاد “بريغوجين” هذا الصيف، تمردًا قصير الأجل في روسيا شكَل أكبر تحدٍ واجهة بوتين منذ توليه السلطة في العام 1999.

ودفع هذا التمرد الرئيس إلى اتهام منظمي التمرد بـ”الخيانة” و”طعنه في الظهر”. (وال – كييف)

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