مجلس دول الخليج العربي يطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا ووقف التدخلات الخارجية

وكالات 08 سبتمبر 2023 (وال) – طالب المجلس الوزاري لتعاون دول الخليج العربي في دورته الـ157، بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد المجلس في بيان له على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، مع الحفاظ على مصالح الشعب، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي عبدالله باثيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما أعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع اندلاع موجة عنف جديدة. (وال – وكالات)

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