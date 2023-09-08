الجامعة العربية تؤكد مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية ورفض التدخل الخارجي

القاهرة 08 سبتمبر 2023 (وال) – أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، مبدأ “ملكية الليبيين للعملية السياسية”.

وشدد المجلس في قرار بعنوان “تطورات الوضع في ليبيا” صدر في ختام أعمال دورته الـ160 على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكل أنواعه.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي، كخطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.

وجدد الوزراء العرب التأكيد على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمالها.

وشدد المجلس الوزاري العربي على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات وإنهاء حالة المراحل الانتقالية.

كما رحب الوزراء العرب بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان.

وأكد الوزراء على أهمية ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي واستعادة ليبيا دورها الإيجابي والفعال في مجال الطاقة والترحيب برفع حالة القوة القاهرة عن ممارسة الأنشطة النفطية في ليبيا. (وال – القاهرة)

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