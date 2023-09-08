اللافي وباثيلي يتفقان على ضرورة وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات

طرابلس 08 سبتمبر 2023 (وال) – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي: إنه اتفق مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية عبر حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيُمكن البلاد من المُضي قُدمًا نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

وجدّد باثيلي – عبر حسابه على منصة X – التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مُؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضًا.

وبحسب البعثة الأممية في ليبيا فقد ناقش اللافي وباثيلي الوضع السياسي والأمني​ الحالي في البلاد، مشددين على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية. (وال – طرابلس)

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