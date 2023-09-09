ليبيا نيوز

مفتشو الرقابة يواصلون جولاتهم على الصيدليات والمختبرات بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس .

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 سبتمبر 2023م(وال)-أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أستمرار جولات مفتشي المركز  على الصيدليات والمختبرات بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس  للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية .

وذكر المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة عدم وجود شهائد صحية أثناء التفتيش والنظافة العامة سيئة ولا يوجد أذن مزاوله أثناء التفتيش و عدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والامن والسلامة عند أغلب الصيدليات

 إضافة إلى وجود رطوبة علي الجدران.

وأشار المركز إلى أنه تم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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