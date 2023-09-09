مفتشو الرقابة يواصلون جولاتهم على الصيدليات والمختبرات بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس .

طرابلس 8 سبتمبر 2023م(وال)-أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أستمرار جولات مفتشي المركز على الصيدليات والمختبرات بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية .
وذكر المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة عدم وجود شهائد صحية أثناء التفتيش والنظافة العامة سيئة ولا يوجد أذن مزاوله أثناء التفتيش و عدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والامن والسلامة عند أغلب الصيدليات
إضافة إلى وجود رطوبة علي الجدران.
وأشار المركز إلى أنه تم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.
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