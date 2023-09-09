اللافي وباتيلي يتفقان على ضرورة وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات.

طرابلس 8 سبتمبر 2023م(وال)-قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، الأمر الذي سيمكن البلاد من المضي قدما نحو الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.

وجدد باتيلي عبر حسابه على منصة X “التأكيد على مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا المضمار أيضا

وحسب البعثة الأممية في ليبيا فقد ناقش اللافي وباتيلي الوضع السياسي والأمني ​​الحالي في البلاد، حيث شددا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.