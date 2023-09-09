ضمن شراكة بين البلدين للتدريب : وحدات من بوركينا فاسو تصل إلى النيجر .

نيامي – 8 سبتمبر 2023م ( وال ) – وصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب . وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الارهاب .

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد محموعة إيكواس .

من جهته ذكر وزير دفاع بوركينا فاسو ” كاسوم كوليبالي ” أن إرسال قوات عسكرية إلى النيجر من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب .. مضيفا أن أمن النيجر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو .

إلى ذلك قال موقع “بوركينا 24” إن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر ، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو .