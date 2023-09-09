ليبيا نيوز

ضمن شراكة بين البلدين للتدريب : وحدات من بوركينا فاسو تصل إلى النيجر .

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نيامي –  8 سبتمبر 2023م ( وال ) – وصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب . وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الارهاب .

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد محموعة إيكواس .

من جهته ذكر وزير دفاع بوركينا فاسو ” كاسوم كوليبالي ” أن  إرسال قوات عسكرية إلى النيجر  من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب .. مضيفا أن أمن النيجر  يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو .

إلى ذلك  قال موقع “بوركينا 24” إن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر ، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو  .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك