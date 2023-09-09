صيانة أعمدة الإنارة في طرق وشوارع طرابلس.

طرابلس 8 سبتمبر 2023م (وال) ـ تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال الصيانة المستمرة لأعمدة الإنارة بمدينة طرابلس.

وأوضحت الشركة اليوم الجمعة أن الفرق الفنية قامت بصيانة الكوابل لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات الموفرة للطاقة بجزيرة دوران سوق الثلاثاء.

وأضافت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط تجديد وصيانة أعمدة الإنارة ذات جودة عالية بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز استقرار الشبكة، مشيرة إلى أنها ستستمر لشمل جميع المدن والمناطق الليبية وفق جدول زمني محدد.

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