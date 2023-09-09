المعهد الوطني للجيوفيزياء : المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة عنيفة بهذا الشكل بالمغرب

الرباط 09 سبتمبر 2023م ( وال )- أكد رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان .

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهزة ، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول ( 6 ) درجات ” مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

وحسب المسؤول المغربي بالمعهد ، فإن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال

وقال رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب .

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