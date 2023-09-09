مونتريال 09 سبتمبر 2023 (وال) -أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إن الطلب العالمي لسفر الركاب جوا استمر في التعافي من تداعيات كورونا التي ضربت القطاع قبل ثلاث سنوات، ليسجل نموا سنويا بنسبة (31 %) في يونيو الماضي، مع توقعات ببلوغ عدد المسافرين (4) مليارات و (350) مليونا، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف […]

ظهرت المقالة عودة الطلب العالمي للسفر جوا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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