ليبيا نيوز

عودة الطلب العالمي للسفر جوا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مونتريال 09 سبتمبر 2023 (وال) -أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إن الطلب العالمي لسفر الركاب جوا استمر في التعافي من تداعيات كورونا التي ضربت القطاع قبل ثلاث سنوات، ليسجل نموا سنويا بنسبة (31 %) في يونيو الماضي، مع توقعات ببلوغ عدد المسافرين (4) مليارات و (350) مليونا، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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