الداخلية المغربية : ارتفاع عدد ضحايا الزلزال بإقليم الحوز إلى ( 632 ) وفاة .

الرباط 09 سبتمبر 2023 م ( وال )- ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية ، التي سجلت مساء أمس الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى ( 632 ) وفاة و ( 329 ) إصابة، من بينها (51 ) إصابة خطيرة ، وذلك حسب حصيلة جديدة لوزارة الداخلية .

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة والسلطات المحلية و الأمنية والوقاية المدنية بالأقاليم المعنية ، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار .

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