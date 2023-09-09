المركز المغربي للدم يوجه نداء للتبرع بالدم على إثر زلزال الحوز .

مراكش 09 سبتمبر 2023م ( وال )- وجه المركز المغربي للدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المغرب .

ودعا المركز كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز قصد التبرع بالدم .

وقد تم تسجيل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش ، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في حصيلة جديدة ، اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية التي بلعت قوتها ( 7 ) درجات أسفرت عن وفاة ( 632 ) شخصا بأقاليم وعمناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت .