البنك الدولي يعلن عن تمويل جديد لمساعدة تشاد على مواجهة أزمة اللاجئين .

دكار 9 سبتمبر 2023م ( وال )- أعلن البنك الدولي عن تمويل جديد قيمته ( 340 ) مليون دولار لمساعدة تشاد على مواجهة عدة أزمات، منها ( 90 ) مليون دولار للتصدي لأزمة تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور.

واضاف البنك في بيان نشر امس أن هذا التمويل يأتي إضافة إلى تمويل جار تزيد قيمته عن ( 235 ) مليون دولار من أجل توفير الدعم للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في تشاد.

وأوضح البنك إن ما يزيد عن 400 ألف مواطن من السودان وتشاد فروا من دارفور إلى شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل ، مشيرا إلى تدفق المهاجرين زاد من الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية في أحد أفقر دول العالم ، كما شكل ضغطا على الموارد الطبيعية.

وذكر البيان أيضا أن تدفق وفود اللاجئين إلى جانب قلة المحصول وتبعات تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشهور المقبلة”.

وكانت الأمم المتحدة توقعت وصول ما يزيد عن ( 1.8 ) مليون شخص من السودان إلى خمس دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري، وناشدت جمع مليار دولار لتقديم المساعدات إليهم وسط تقارير تفيد بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وزيادة الوفيات.

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