حصيلة جديدة لزلزال المغرب : ( 820 ) حالة وفاة و ( 672 ) إصابة منها ( 205 ) خطيرة .

الرباط 9 سبتمبر 2023م ( وال )- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال ، الذي ضرب مساء أمس وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز المغربي ، إلى ( 820 ) وفاة و ( 672 ) إصابة، من بينها (205 ) إصابات خطيرة ، وذلك حسب حصيلة جديدة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي اليوم السبت، أنه تم تسجيل ( 394 ) وفاة بإقليم الحوز، و ( 271 ) وفاة بإقليم تارودانت، و (91 ) وفاة بإقليم شيشاوة، و ( 31 ) وفاة بإقليم ورزازات، و ( 13) وفاة بعمالة مراكش، و ( 11) وفاة بإقليم أزيلال، و ( 5 ) وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و ( 3 ) وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف أن القوات المسلحة والسلطات المحلية و الأمنية والوقاية المدنية بكافة المناطق والأقاليم المعنية، تواصل بجميع الوسائل والإمكانيات تقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار .

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