مشاركة ديوان مجلس النواب في البرنامج التدريبي الخاص بفنون ومهارات الصياغة التشريعية بالقاهرة

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال)- شارك عددٍ من رؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة القانونية واللجنة التشريعية بديوان مجلس النواب، في البرنامج التدريبي الخاص بفنون ومهارات الصياغة التشريعية الذي نظمهُ مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن البرنامج تضمن عددٍ من المحاضرات في أصول ومبادئ الصياغة التشريعية وتطبيقات عملية بها، وتعزيز دور المُشرّع فى الصياغة الجيدة للقوانين، والسياسة التشريعية وتأثيرها على إعداد التشريع، وتحديات العملية التشريعية في ظل تطور الذكاء الإصطناعي، والتحول الرقمي وتأثيره على فنون ومهارات الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى أمثلة تطبيقية فى الصياغة التشريعية.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة المصرية القاهرة استمر على مدى أربعة أيام. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال