وزير الشباب يبحث تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء (س – ص)

طرابلس 10 سبتمبر 2023 (وال)- التقى وزير الشباب – المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوحدة للشؤون الأفريقية فتح الله الزني بمكتبه بالعاصمة طرابلس السبت، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص) أدو الحاج.

ورحّب السيد الوزير بالأمين التنفيذي في زيارته الأولى للعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدًا على الدور الهام لتجمع دول الساحل والصحراء في ترابط العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة بينها.

وتطرق الجانبين للأحداث الجارية بكلا من السودان والنيجر والغابون، ودور حكومة الوحدة الوطنية وإنخراطها بشكلٍ جدي في الجهود الإقليمية لاستتباب الأمن والاستقرار في فضاء التجمع.

وأشار الوزير إلى أن الظروف مهيئة لعودة عمل التجمع من مقره الدائم بالعاصمة الليبية طرابلس.

كما استعرض الوزير عددٍ من مناشط الوزارة والتعريف بهيكليتها والجهات التابعة لها، داعيًا إلى عقد إجتماع وزراء الشباب بدول التجمع بالعاصمة طرابلس نهاية العام الجاري. (وال – طرابلس)

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