أعمال قمة مجموعة العشرين تنطلق في العاصمة الهندية في غياب الرئيسين الروسي والصيني .

نيودلهي 9 سبتمبر 2023 (وال) – انطلقت اعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين (جي 20)، اليوم السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقادة المجموعة،

ومن المقرر أن يتبادل زعماء مجموعة العشرين، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وجهات النظر في 3 جلسات، على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشاكل عالمية أخرى.

وفي اليوم الأول، سيحضر القادة جلستي “أرض واحدة” و”عائلة واحدة”، فيما سيضعون في اليوم الثاني أكاليل الزهور على قبر الرمز الهندي العالمي “المهاتما غاندي” في نيودلهي قبل حضور حفل زراعة الأشجار.

وبعد الجلسة الثالثة بعنوان “مستقبل واحد”، من المتوقع أن يعتمد المجتمعون إعلان قادة نيودلهي، وهو التزام بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المعنية.