إرتفاع منسوب المياه في أغلب شوارع طرابلس نتيجة الأمطار الغزيرة.

طرابلس 9 سبتمبر 2023م (وال)- تسبب هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين إلى إرتفاع منسوب المياه إلي مستوى عالٍ في أغلب الشوارع خاصة المناطق الواقعة شرق العاصمة.

وأضهرت صورا نشرتها مديرية أمن طرابلس الشوراع وقد غمرتها مياه الأمطار مما تسبب في غرق العديد من المركبات وتسرب المياه إلى المنازل مخلفة اضرارا مادية في الممتلكات.

ورفعت مديرية أمن طرابلس درجة التأهب وعززت تواجدها على امتداد الطريق السريع رفقة عدد من شاحنات الشفط الى حين الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار .

وحذر مكتب شؤون المرور المواطنين بوجود مستنقعات من مياه الامطار وضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من اضرار لمركباتهم .

ونبهت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة توخي الحذر والإنتباه أثناء القيادة عند هطول الغيث النافع وهبوب الرياح بسرعات عالية ؛ والتقيد بالسرعة القانونية أو أقل منها وترك مسافة آمان كافية بين المركبات , وتشغيل أضواء التنبيه تفادياً لوقوع حوادث إصطدام والإبتعاد قدر الإمكان عن تجمعات وبرك المياه.

وأفاد المركز الوطني الارصاد الجوية أن الفرصة لاتزال مهيأة لسقوط الأمطار على معظم مناطق الشمال، وتكون جيدة إلى غزيرة احيانا على الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية خاصة يوم الاحد و الإثنين .